Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано зловмисника, який продавав гуманітарну допомогу військового призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура, поліція та СБУ припинили незаконну діяльність так званого "Центру гуманітарної допомоги", через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення.

"Встановлено, що керівник "Центру гуманітарної допомоги", створеного на базі благодійного фонду, з метою наживи налагодив продаж гуманітарки", - повідомили в прокуратурі.

Так, з лютого по червень він підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безкоштовну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема, шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розвантажень, медичних турнікетів тощо.

Чоловіка затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис. грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. За цей злочин Законом передбачено від 5 до 7 років позбавлення волі.

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