Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич. ФОТО
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Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район.
"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики", - зауважив він.
Крім того, як зазначається, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.
"Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом", - резюмує він.