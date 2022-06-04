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Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич. ФОТО

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Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики", - зауважив він.

Крім того, як зазначається, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

"Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом", - резюмує він.

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Війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва, троє загиблих, четверо поранених, - мер Сєнкевич 01

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому Ви чекаєте РЗСО від Байдена? У Вас є свій Президент є його звуть Зеленський, якого Ви вибрали і він мав за три роки наробити і РСЗО і САУ і літаків, танків..., але він наробив доріг і тільки те і робив, що закупляв російський бітум і спеціальну новітню техніку для перевозки щебня, бітуму, асфальтоукладники і екскаватори. То запитайте у нього інструкцію, як воювати цією технікою і як застосовувати асфальт. А Байден є Президентом США і його американці вибрали, щоб він турбувався за американців, їх безпеку і він робить РСЗО, ракети, танки і точно захистить американців.То чому він має думати за українців і витрачати свій бюджет на Україну? Як там ракети "Нептун", "Ольха", "Грім 2", САУ"Богдана"? Наробив їх Володя, чи заморозив? Навіщо скорочував армію і навіть були мільярдні заборгованності по зарплатах військових, які звільнилися і виїхали шукати свою долю в Європу та інші країни, то це було зроблено правильно?
  • Анатолий К 65c6a92d
    не дуріть людей і себе, ніхто нам на сдачу ядерної зброї не обіцяв "захист", нам пропонували його в своїх намірах, але ми тоді послухалися росію і не доробили це до логічного завершення, не оформили згідно шаблонів міжнародного договора і не ратифікували в парламентах. Точно так вчора кацапи обдурили Вовочку, що буде закінчена війна коли перестанемо стріляти ми і коли ми відведемо свої війська із тих позицій, які сьогодні дали можливість за лічені години захопити нові території. І начого вчора і сьогодні ми робимо неправильно. Замість укріплення армії, ми її знищували і нічого нам ніхто не заборгував, бо ми і не в НАТО і не маємо договорів на постаяання зброї. Навпаки, ми наполегливо купували вугілля на росії і електроенергію на білорусі, укріплюючи їх армії. Це європейські держави, США і Канада по своїй волі нам допомагають, навіть не звернувши увагу на те, як їх пан Зеленський обливав брудом і називав брехунами, як він демонстративно не призначав нашого представника в НАО і не їхав на самит, а його абхазський і риговські сепари називали НАТО слабаками і брехунами.
  • Aks World
    У меня знакомый в корабельном районе живёт. Крупная точна на рынке, ездит на ренже, жизнь удалась, что ещё нужно, не знаю, и все равно все время руzzкий мир звал. Звоню ему на прошлой неделе, спрашиваю, как тебе твой руzzкий мир, а он говорит "сейчас в подвале сижу, прячусь от обстрелов, 3 месяца как не работаю, но все равно жду пока меня освободят расейские братья".
    Так вон надеюсь что прилетает таким, как он, а не кому-то нормальному.
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