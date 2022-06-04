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Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет. ФОТО

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Сьогодні пообіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України

Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракети, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет 01
Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет 02
Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет 03

Крім цього, сьогодні з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів. В одному випадку рашисти випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Читайте також: Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет "повітря-земля", - Живицький (оновлено). ФОТО

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Чим збивати ці латаки пане Президенте? Навчіть, як в цьому випадку дороги захистять українців від літаків і ракет, бо Ви все вклали всі гроші в дороги і сказали, що це наше майбутнє.
  • Саша Паш
    Якщо довго не давати здачі, то потім увійде у звичку терпіти, а там потрошку будуть шукати плюси, у вигляді навіть задоволення від такого терпіння.
  • Иавп Пвапвапвп
    Чому не збивають літаки над теріторією рашки?! Чому чекають, поки вони не вбють нашіх громадян?
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