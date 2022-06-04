Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України
Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.
Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракети, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.
Крім цього, сьогодні з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів. В одному випадку рашисти випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.