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Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців. ФОТО

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Інтернаціональний легіон оборони України, в якому за нашу державу воюють іноземні добровольці, сповістив про загибель чотирьох своїх бійців.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Легіону у фейсбуці.

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 01

"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо.

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 02

Вони обрали захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися та показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які цивілізований світ зараз захищає разом, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією.

Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 03

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Інтернаціональний легіон оборони України повідомив про загибель 4 своїх бійців 04

Український народ та Збройні Сили України віддають шану жертовності іноземних героїв, які прийшли захистити український народ від цього варварського вторгнення, а також відстояти свободу та демократію всюди", - йдеться у дописі.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
  • акаб акабіч
    Герої не вмирають!
  • Super Gut
    Царство небесне Героям, які загинули за Україну.
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