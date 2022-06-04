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У Вільнюсі Марш рівності пройшов з традиційною символікою і прапорами України. ФОТО

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У Вільнюсі учасники цьогорічного маршу рівності принесли на акцію, окрім традиційної символіки ЛГБТ+, українські прапори, щоб висловити солідарність з боротьбою України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У центрі Вільнюса зібралися тисячі людей. Поліція оцінила кількість учасників у близько 4500 осіб, хоча організатори наполягають, що це занижена цифра і фото та відеозйомка з дрона дає підстави говорити про близько 20 тисяч.

Окрім традиційної веселкової символіки ЛГБТ і плакатів, на фото з акції можна бачити щонайменш декілька прапорів України та прапор Євросоюзу.

У Вільнюсі Марш рівності пройшов з традиційною символікою і прапорами України 01


У Вільнюсі Марш рівності пройшов з традиційною символікою і прапорами України 02

У ході взяли участь низка литовських політиків, дипломатів і публічних осіб, зокрема ведучий Андрюс Тапінас, з ініціативи якого литовці зібрали понад 5 млн євро на "Байрактар" для України.

Паралельно проходило кілька акцій опонентів - молебен за християнські цінності, організований католицькою спілкою, та ще одна акція "За традиційну родину", ініційована громадським діячем.

Топ коментарі

  • Владислав
    навіть німецькі геї проти кацапських підорів
  • Nikolai Chizhevsky
    Розвиток Людини да тобі чуваче до Мордору потрібно там розум знайдеш там хрістіане високодуховние там геїв нема зате на бутилки ******* сідати а ще вбивати гвалтувати усіх і дітей також
  • Iiro Kalastaja
    "лучше геи из брюсселя, чем ********* из расеи" (с)
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