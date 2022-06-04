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Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО

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На навантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу "річка-море".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить білий серпанок - так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ 01

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1 червня кореспондент спостерігав інший, більший балкер під навантаженням зерном.\Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ 02

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що колони вантажівок везуть до окупованого Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    хто відповідатиме за здачу оркам півдня України?
    Хто пропустив їх через Чонгар?
  • Evgen Karpenko
    Добре, що Зе-команда виходи з Крима розмінувала,- не буде дефіциту борошна на росії. Сваіх не брасаем-Зе!
  • Олександр Карін
    Зелені гниди намагаються повністю узурпувати владу, а при такому розкладі існування політичної опозиційної сили виключається. Стратегія зе-********* проста: хто не з нами - той проти нас. "Своїми" вони вважають тих, що покірно вилизують сраку Нєлоху, не задають зайвих запитань і вкрай далекі від таких понять, як "совість" та "патріотизм".
    Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
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