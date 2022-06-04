Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО
7 20134
На навантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу "річка-море".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить білий серпанок - так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.
1 червня кореспондент спостерігав інший, більший балкер під навантаженням зерном.\
Раніше Крим.Реалії повідомляли, що колони вантажівок везуть до окупованого Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.