Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО

На навантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу "річка-море".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить білий серпанок - так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

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1 червня кореспондент спостерігав інший, більший балкер під навантаженням зерном.\

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що колони вантажівок везуть до окупованого Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.

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