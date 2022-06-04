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Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська. ФОТО

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На Луганщині бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили БМД-4м 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська 01

Зазначається, що саме цей підрозділ окупантів вчиняв звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська 02
Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська 03

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Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська 04

"Після невеличкого ремонту, машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу, не допоможе вже нічого", - йдеться у дописі.

Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська 05
Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська 06

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Топ коментарі

  • Владислав
    якщо с жолудів та шишок, то вєлікодуховний
  • Салаутдин
    Кофе не православный напітокъ
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    24-й ОМБр-респект...
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