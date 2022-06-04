Бійці 24-ї ОМБр захопили БМД-4м російських десантників з Ульянівська. ФОТО
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На Луганщині бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили БМД-4м 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Зазначається, що саме цей підрозділ окупантів вчиняв звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
"Після невеличкого ремонту, машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу, не допоможе вже нічого", - йдеться у дописі.