Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що українські воїни за один тиждень опанували М109А3.
Як відзначають артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував.
"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - йдеться у дописі.
Залужний розраховує на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, оскільки перевага ворога в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат.
"Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.