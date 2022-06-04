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Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж

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Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 01

Зазначається, що українські воїни за один тиждень опанували М109А3.

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 02

Як відзначають артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. 

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 03
Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 04

"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - йдеться у дописі.

Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 05

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Отримані від Норвегії самохідні гаубиці М109А3 вже на передовій, - Залужний 06

Залужний розраховує на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, оскільки перевага ворога в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат.

"Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Норвегия респект, мало говорит много делает!
  • metal35
    арты мало не бывает.чем больше тем лучше!
  • Paul Foxen
    Хлопці ніяк не нарадіють. нормальна адекватна зброя, а не совковий мотлох, все зручно і для людей, навіть корзинки для персональних речей приварені. Цивілізація!
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