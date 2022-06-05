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Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

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На Закарпатті прикордонники виявили військовозабов'язаного громадянина, який намагався виїхати за корон, сховавшись у багажнику автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба 01

"Правопорушення виявили у пункті пропуску "Малий Березний". Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками", - йдеться у повідомленні.

Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття.

Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба 02

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Зазначається, що особу, яка намагалася поза контролем виїхати за межі України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Відносно водія в поліцію направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через держкордон України".

Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Шкода, що він - не депутат із ОПЗЖ. Тоді б йому на КПП побажали щасливої дороги і пригостили б кавою за щьот завєдєнія.
  • Алексей Музыка a818500e
    Вот такое публиковать ? Почему умалчивается то что десятки влиятельных чиновников выехало без особых препятствий. А из этих бедолаг делают сенсацию.
  • Стас K
    В Україні ґендерна рівність. Але жінки рівніші. Жінкам можна не воювати не йти в армію, а чоловік зобов'язаний віддати якийсь борг батьківщині. І взагалі все всім винен.
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