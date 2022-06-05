Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж
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Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.
Про це у Telegram повідомляє "Енергатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 05 червня 2022 року, росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.
Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.
"Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - додали в "Енергоатомі".