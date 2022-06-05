Новини Фото • Війна

В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко. ФОТО

5 10119
Рашисти прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини - літню спеку
Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжі за роботу поновилася.

Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомогати мобільним патрулям, у т.ч. У фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "днр".  Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців",- йдеться в повідомленні.

Читайте: Прапор, що майорів над "Азовсталлю", передали до музею. ФОТО

В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко 01
В окупованому Маріуполі жителі змушені кілька днів стояти в черзі по воду, - Андрющенко 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    я бы не был столь категоричен. Есть масса причин по которым люди не смогли или не захотели эвакуироваться. Например тяжелобольные члены семьи
  • Nestor Nen
    Там залишились хіба любителі "руского міра" ,так що не варто за них переживати так
  • Viktor 8e21d3f0
    В Маріуполі тероборона? Самим не смішно? Це зона російського впливу. Виборців ОПЗЖ або навіть шарія там до половини населення міста. Луганська і Донецька обл - це взагалі непридатні для ТРО області.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини