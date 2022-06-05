Ракети по Києву випустили з акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили. ФОТО
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5 червня зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва з акваторії Каспійського моря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Командування ПС ЗСУ.
"Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета.
За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.