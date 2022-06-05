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Ракети по Києву випустили з акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили. ФОТО

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5 червня зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва з акваторії Каспійського моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Командування ПС ЗСУ.

"Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета.

За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", - йдеться в повідомленні.

Ракети по Києву випустили з акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили 01

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Ракети по Києву випустили з акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили 02

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Пока в ответ не будут нанесены удары по Мацквэ чтобы мацквичи ообосрались и сидели ночами в подвалах и проклинали ***** за начатую войну ето и будет дальше так продолжаться
  • Garry Grant
    Хераическая кацапская авиация. Ещё бы над Сахалином стрельнули. А медальки готовы будут получать как и за "подвиги" в Сирии по бомбежке больниц и детсадов. Тьфу,мрази.
  • Petrov Viktor
    По мацкве далеко, нечем сейчас, а по территории ********** где достанем, пора уже преЗЕденту, не только красноречиво возмущаться, а и заявить, что на каждый ракетный удар будет ответка.
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