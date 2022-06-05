Росіяни обстрілювали Донеччину з "Градів", "Смерчів" та "Точок У". Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зафіксовано 15 ударів з авіації, ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", артилерії, танків. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Російські війська били по населених пунктах – Бахмут, Авдіївка, Святогірськ, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка, Новоселівка 1, Первомайське, Гостре, Нетайлове, Хрестище, Времівка", - йдеться у повідомленні.





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Інформують про пошкодження 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівок, комунального підприємства, дитячого табору, заводу та двох релігійних споруд. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.