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"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу", - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна на полі бою покаже Росії, що нашу держави не підкорити.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 01
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 02
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 03
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 04
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 05
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 06
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 07
Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу, - Зеленський 08

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Хорошо бы, Вовсаныч этот принцип применить и к тем, кто в течении почти 3 последних лет грабил бюджет, не выделял деньги на обороноспособность страны, разваливал армию, покупает автогаз за полцены и перепродаёт его уже по полной, сливал спецоперации и т.д.
  • Mykola Trofimenko
    Невідворотність покарання - це ти про себе?
  • Small Jerboa
    Вагнергейт?
    Вільха, Гром, Нептун?
    Стугна?
    Богдана, **********, снаряди?
    Розмінування Чонгара?
    Київська танкова Дивізія?
    Клістрони?
    "евакуація" Азова?
    ********, не на часі, будем розбиратися...
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