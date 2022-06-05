"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна на полі бою покаже Росії, що нашу держави не підкорити.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - йдеться в повідомленні.

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