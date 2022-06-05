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У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО

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У Миколаєві в суботу, 4 червня, російські окупанти ракетами обстріляли склад із зерновим шротом - там спалахнула пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 01

"Окрім житлового кварталу, вчора російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Внаслідок чого там загорілись склади із зерновим шротом. Пожежу рятувальники ліквідовують досі", - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 02
У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 03

Пожежа виникла на площі 10 тис. кв метрів, для її ліквідації залучено 11 одиниць техніки та 50 вогнеборців.

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У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом 04

Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Що з цього приводу скаже найвеличніВщий та його незамінний гетманцев?
  • Ksenia VB
    Процитують арестовича (про*балі )
    Його цитуватимуть ще довго і часто.
  • Valter Valter
    Давычтооо? Раzийа же по мирным обьектам не стреляет. Наверное в бункере прятали военные танки и корабли
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