В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван із-за кордону. ФОТО

Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван вирушає в Україну з румунського міста Констанца.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства.

"Контейнерні перевезення з дунайських портів у Констанцу виходять на новий рівень і стають масштабнішими. Наприкінці травня в Ізмаїлі вперше було сформовано контейнерний караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж (загальна місткість 300 TEU)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент розвантажувальні роботи у Констанці завершено. Караван вже частково (180 TEU) завантажено імпортним вантажем. "Сподіваємось наприкінці наступного тижня зустрічати наші судна в Ізмаїлі", - наголосили у пресслужбі.

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Контейнерний напрямок - це можливість використовувати флот УДП ефективніше. Адже каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних.

"Ми починали контейнерні перевезення з невеликих об’ємів, у квітні-травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт. Але нам вдалось знайти баланс, зацікавити фрахтувальників, сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках. Наша ідея сформувати контейнерний караван спрацювала, попит на контейнерні перевезення зростатиме – ми це вже відчуваємо", - заявив керівник УДП Дмитро Москаленко.