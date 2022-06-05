Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко. ФОТО
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримавши благословення московського патріарха Кирила, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину – навіть ті об’єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого московського патріархату. Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, але це далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами", - йдеться у повідомленні.
"У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів. Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату. Це – цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури. Росія має бути зупинена – інакше під загрозою опиниться культура решти європейських народів!" - додав Кириленко.