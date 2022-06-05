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Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко. ФОТО

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Від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували або пошкодили у Донецькій області щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із них належала до Московського патріархату.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримавши благословення московського патріарха Кирила, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину – навіть ті об’єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого московського патріархату. Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, але це далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами", - йдеться у повідомленні.

Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

"У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів. Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату. Це – цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури. Росія має бути зупинена – інакше під загрозою опиниться культура решти європейських народів!" - додав Кириленко.

Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 02
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 03
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 04
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 05
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 06
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 07
Росіяни зруйнували 43 релігійні споруди на Донеччині. Більшість - Московського патріархату, - Кириленко 08

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    шкода тільки історичних споруд
  • Oresta Bartka
    Нічіво страшнага! Ате жи ж братскій агонь!
  • Чиста Пречиста
    Яка чудова новина!
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