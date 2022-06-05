Новини Фото • Війна

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція. ФОТО

6 5949
У Київській області у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя окупанти застрелили з вогнепальної зброї в голову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція 01

"Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого" - повідомили в поліції.

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція 03

ТОП-новини

всі новини