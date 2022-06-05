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Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію. ФОТО

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Керівник Чечні Рамзан Кадиров змінив місце реєстрації свого літака з Бермудських островів на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Він зазнаичв: "Рамзан кадиров перереєстрував свій приватний борт Airbus A319 вартістю 80 мільйонів доларів. Тепер він має реєстрацію не на Бермудських островах як у несправжнього чеченського патріота протягом останніх дев’яти років, а в росії - як у загнанного санкціями злодія. Тепер бортовий номер кадирова RA- 73417.

Після перереєстрації літак вже відвідав москву і повернувся до грозного. Чекаємо на переліт на Мальдіви чи до Дубая".

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Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію 01
Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію 02
Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію 03

Топ коментарі

  • Kek Jager
    Как там крымчане, ждут туристов? Сколько за сезон заработать собирайтесь? Учитывая, что цены на росжд такие же, как на самолет. А также, что туристов-мужчин будут хватать и отправлять на фронт защищать Херсон.
  • аспм мпри
  • Colt
    В какой самолёт его не посади - так и останется обезьяной.
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