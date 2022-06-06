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Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку. ФОТО

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони. 

Як зазначається, на сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії.

"Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

Також читайте: Бойова міць окупантів знизилася завдяки успішним контратакам ЗСУ в Сєверодонецьку, - американський Інститут вивчення війни

Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку 01
Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР в Сєверодонецьку 02

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    За про*оби у підготовці до вторгнення? 😲 Це навіть не мої слова - це зізнання наближеного до зеленої влади поручика Ржевского, вибачте, полковника Арєстовіча.
  • Валентина Саюн
    А що мости зірвані чи захисників Маріуполя звільнено? Куди надалі піде інформація?Демченко?
  • Ан Мур
    проінспектував безумну?
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