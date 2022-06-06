Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай. ФОТО

Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі відбуваються дуже динамічні бої.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз утримуємо позиції в промзоні.



"Кількість обстрілів Сєверодонецька і Лисичанська збільшилася десятки разів. На Луганщині міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем, багато: Щастя, Попасна, Рубіжне. Зараз росіяни рівняють із землею Сєверодонецьк і Лисичанськ", - зауважив очільник регіону.

За даними Луганської ОВА, рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів в Лисичанську. Війська РФ обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів.

"Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєверодонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і Глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", – зазначив Гайдай.

Він додав, що після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

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Також повідомляється, що із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.