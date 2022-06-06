В Херсоні окупанти влаштували смертельну ДТП. ФОТО
14 09410
Росіяни на викраденому автомобілі протаранили автівку місцевих мешканців. Загинули двоє херсонців.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Аварія сталася на проспекті Ушакова.
Військові РФ на вкраденому позашляховику мчали на червоне світло і в’їхали в автомобіль херсонців. Наразі відомо про 2 загиблих місцевих жителів. За непідтвердженими даними, ще чотирьох людей доправили до лікарні.
Російський військовий, який був за кермом позашляховика, виліз через розбите скло автомобіля та втік з місця події на броньованій машині "Тигр".
Через те, що окупанти відключили у місті зв'язок, очевидці не змогли вчасно викликати швидку допомогу.