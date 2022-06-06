В Херсоні окупанти влаштували смертельну ДТП. ФОТО

Росіяни на викраденому автомобілі протаранили автівку місцевих мешканців. Загинули двоє херсонців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Аварія сталася на проспекті Ушакова.

Військові РФ на вкраденому позашляховику мчали на червоне світло і в’їхали в автомобіль херсонців. Наразі відомо про 2 загиблих місцевих жителів. За непідтвердженими даними, ще чотирьох людей доправили до лікарні.

Російський військовий, який був за кермом позашляховика, виліз через розбите скло автомобіля та втік з місця події на броньованій машині "Тигр".

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Через те, що окупанти відключили у місті зв'язок, очевидці не змогли вчасно викликати швидку допомогу.



