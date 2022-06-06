Війська РФ обстріляли 7 населених пунктів на Донеччині, є жертви, зруйновано 26 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів на Донеччині, вбили та поранили мирних жителів.