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Ліквідовано бурята-"вагнерівця" Анданова, який воював проти України з 2014 року. ФОТО

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Українські захисники ліквідували найманця з ПВК "Вагнера" Володимира Анданова, який воював проти України на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.

Ліквідовано бурята-вагнерівця Анданова, який воював проти України з 2014 року 01

"Улюбленець російських пропагандистів, найманець ЧВК вагнер анданов володимир "ваха" з Бурятії офіційно денацифікований та демілітаризований, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Анданов вбивав мирне населення Донбасу ще в 2014 році, а після цього відправився в Сирію. Він став найманцем ПВК "Вагнера", а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він знову відправився воювати проти України.

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Топ коментарі

  • Lanigram
    Пока, Чита! Пока, Улан удэ!
    Земля стекловатой биомусору.
  • Olga Mansika
    До війни мені якось байдуже було до тих бурятів-живуть собі десь в ******,та й живуть.Але зараз вже лише від слова "бурят"блювотний рефлекс і огида ,як від купи гнилого смердючого сміття.Це тавро на їх народові надовго,може й назавжди- гидкі,тупі,мерзенні живодери і мародери
  • botoks
    воин ваты и говна
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