Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал. ФОТО

У Рівному до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.