Поліція Рівного перевіряє аеропорт через повідомлення про замінування, евакуйовано персонал. ФОТО
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У Рівному до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції Рівненської області.
Повідомлення надійшло о 09:45.
"На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП", - пише пресслужба.
Персонал аеропорту було евакуйовано.