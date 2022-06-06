Двоє поліцейських передали окупантам табельну зброю на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю окупантам, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрювані під час окупації міста Снігурівка, за попередньою змовою, добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси - 9 пістолетів "ПМ" та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Поліцейським повідомлено про підозру двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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