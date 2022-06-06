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Двоє поліцейських передали окупантам табельну зброю на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю окупантам, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрювані під час окупації міста Снігурівка, за попередньою змовою, добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси - 9 пістолетів "ПМ" та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Двоє поліцейських передали окупантам табельну зброю на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора 01

Поліцейським повідомлено про підозру двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Топ коментарі

  • Денис Коновалов 4caafe82
    Таких мразот треба без наголосу розстрілювати десь у ліс
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..а хто передав "табельні області" цілої України окупанту ще досі з"ясовують?.. "фсЬо нє так однозначно"..(
  • Exander Duke
    это тот самый "мусор"
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