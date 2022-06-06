Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ. ФОТО

СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували "прорив" в Україну з території РФ.

У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

"Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.









За даними СБУ, під час обшуків у зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,

бойові осколкові гранати,

набої до стрілецької зброї,

оптичні приціли та прилади нічного бачення.

"Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій", - додали в СБУ.

Заходи з викриття і запобігання злочинам виконували співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської прокуратури