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Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ. ФОТО

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СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували "прорив" в Україну з території РФ.

У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

"Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 01
Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 02
Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 03
Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 04

За даними СБУ, під час обшуків у зловмисників також виявлено:

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 бойові осколкові гранати,

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 набої до стрілецької зброї,

Нейтралізовано злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення, - СБУ 05 оптичні приціли та прилади нічного бачення.

"Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій", - додали в СБУ.

Заходи з викриття і запобігання злочинам виконували співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської прокуратури

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Топ коментарі

  • Александр Манохин
    Нейтралізовано? Повино бути - знищено! То, що нейтралізовано, може бути активовано! Тількі тотальне знищення!
  • Tierre
    А який сенс подібних ворогів арештовувати? На обмін вони не підуть, бо громадяни України. Але це відверті вороги українського народу, які відсидівши навіть 10 років (а більше портновський КК їм не дасть) залишаться ворогами українського народу, готовими вбивати українців.
    Таких потрібно ліквідовувати, а не судити.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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