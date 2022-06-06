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В Азовському морі гине червонокнижний вид риб. ФОТО

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В Азовському морі через дії окупантів почав гинути червонокнижний вид риб. На узбережжі вже знайшли мертву Жовту триглу - рідкісну рибу, яку ще називають Морським півнем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

5 червня у світі відзначався День охорони довкілля. "На жаль, в День охорони довкілля привітати немає з чим... За всю історію Приазовського національного природного парку не було жодного випадку фіксації ганебного факту загибелі Жовтої тригли в Азовському морі. Орки і тут перевершили самі себе. Маю надію, що дуже скоро ОРКИ як ІНВАЗІЙНИЙ вид нашої екосистеми зникнуть з нашої території. Слава Україні!!!!" - сказано в повідомленні.

В Азовському морі гине червонокнижний вид риб 01

Як відомо, рашисти влаштували справжню катастрофу в Маріуполі: повна антисанітарія, міни у морі та інші наслідки "русского миру" нищать екосистему Азовського моря.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Кацапня-тотальне і абсолютне зло у всіх сферах існування цивілізації.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цікаво-а є хочаб одне місце на планеті яке не засрали кацапські свині...
  • Adalet
    Може й є. Але не можна казати де, бо вони одразу туди полізуть
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