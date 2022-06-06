ЗСУ взяли в полон російського снайпера. ФОТО

Українські захисники захопили в полон російського військовослужбовця. Ним виявився 19-річний снайпер Гербовник Максим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал СтратКом.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.

Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.

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