ЗСУ взяли в полон російського снайпера. ФОТО
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Українські захисники захопили в полон російського військовослужбовця. Ним виявився 19-річний снайпер Гербовник Максим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал СтратКом.
"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера, і яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк із Житомирщини", - йдеться в повідомленні.
Снайпер Гербовник Максим народився в селі Повч Лугинського району Житомирської області.