"На фронті пекельні бої": Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги для поранених українських захисників. Потрібні кошти на придбання ВАК апаратів, які рятують життя воїнам.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже терміново. На фронті пекельні бої. Близько 500 поранених бійців на добу. Дуже багато важко поранених воїнів. Потрібна допомога. Треба придбати два ВАК апарати та розхідники. Ці апарати ставлять важко пораненим, рятуючи їхні життя. Ціна одного 60 тис., ціна одного комплекта 71 тис., потрібно таких два. Ще потрібні знеболюючі та інші ліки на фронт.

Сьогодні оплачено 30 апаратів АЗФ, це 60 тис., та тактичні медичні аптечки 10-22 600 грн. За декілька днів куплено тепловізор 50 тис., два приціли 43 500 грн, розхідники 44 тис., дальноміри 37 400грн, шини та берци. Завтра потрібно викупити ВАК апарати. Прошу допомогти", - зазначила вона.

PayPal: [email protected]

5375 4115 0267 5353 Монобанк

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Віола

5358 3853 2000 2464 Монобанк

Також читайте: "Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями": Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників. ФОТОрепортаж

































