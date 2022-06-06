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Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО

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Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу гуманітарної допомоги для українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявилася група молодиків з Дніпропетровщини, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України. Вони були призовного віку, тому для виїзду використали підроблені документи. Уже будучи за кордоном, вони відкрили власний "бізнес" - почали продавати західну військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ. За наявними даними, вони мінімум втричі завищували вартість продукції.

Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 млн грн, повідомили у спецслужбі.

Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 01

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Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 02

Щоб не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Для цього підробляли документи від імені офіційних доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

В результаті слідчих дій виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, підсумків, тепловізорів, біноклів, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів і супровідну документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 03
Шахраї продали гуманітарної допомоги для українських військових на 60 млн грн, - СБУ 04

Дивіться: Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

"Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sergey Dolgopolov 790d04b4
    Да гасить их на ***, никуя себе, каски и не только. Твари **...ые у нас войны гибнут а эти вонючие ******, что то там воруют. В рот ипал!!!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Очередной провал СБУ. И тепершняя власть этим гордится. Сюрреализм.
  • Olena Revale
    За гумдопомогу в Україні відповідає єрмак, чомусь це й не дивує, вже б призначив зе мєдвєдьєва
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