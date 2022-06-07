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Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький. ФОТО

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Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії населений пункт Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - зазначив він.

Живицький інформує, що щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.

Пошкоджена також і лінія електропередач.

"Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вечір 6 червня ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині, - ОВА

Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 01
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 02
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 03
Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький 04

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    Це просто необхідно робити.Тому що в світі зараз проблема №1-як вивезти з України зерно,бо Африка голодує.А те,що Україна стікає кров'ю-то вже для них якось справа другорядна.
    Лицемірство просто зашкалює
  • Яр Холодний
    Чий телевізор дивилися, чиї новини слухали і кого перед війною вибирали - те і мають! У нас у Семенівському, Городнянському, Новгород-Сіверському районах - мови української не чуть було! Телевізор і радіо - включали тільки російські канали Пороха кляли на всі заставки Почалась війна - так "і не писнули", коли кацапи територію займали- "Ани сказали что с "бандерами" будут ваевать, а нас не тронут!" Батьки дітям в армію телефонували, щоб верталися додому!
    Тільки десь через тиждень "роздуплилися" - що собою "русский мир" насправді представляє Коли кацапи почали красти, грабувать, гвалтувать і вбивать саме "місцевих"
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Надеюсь, грамотные журналисты снимут красочные репортажи и передадут мировым изданиям.

    Мировое сообщество должно видеть, что война не ограничилась лишь Бучей, простые люди страдают каждый день!
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