Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії Середину-Буду на Сумщині, пошкоджені будинки, вирують пожежі, - Живицький. ФОТО
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Війська РФ обстріляли із мінометів та артилерії населений пункт Середина-Буда на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - зазначив він.
Живицький інформує, що щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі.
Пошкоджена також і лінія електропередач.
"Загалом, інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає", - резюмує очільник регіону.