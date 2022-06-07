Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому. Під обстрілом опинились ще 14 населених пунктів Донеччини. Серед загиблих і постраждалих є діти, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів. Серед вбитих і поранених мирних жителів є діти. Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Російські війська били по населених пунктах – Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Миколаївка, Мар’їнка, Курахове, Нью-Йорк, Орлівка, Піски, Богоявленка, Первомайське, Нетайлове, Георгіївка, Берхівка. Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Пошкоджено щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрику, підприємство тощо", - йдеться у повідомленні.

Під ракетним ударом опинилося місто Курахове. Росіяни зруйнували три п’ятиповерхівки. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські документують наслідки обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу 6 червня росіяни вбили 4 та поранили 7 мирних мешканців Донецької області, - ОВА. ІНФОГРАФІКА











