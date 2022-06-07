Окупанти роздають "гумдопомогу" у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада. ФОТО

Рашисти організували видачу "гумдопомоги" від Санкт-Петербургу. Отримати її можуть лише 300 жителів Маріуполя.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти повідомляють, що 300 маріупольців отримали гуманітарну допомогу від Санкт-Петербургу. Аж 300! Тобто, 0,25% наявного населення.

Нагадуємо рашистам, в Маріуполі зараз перебуває більше 120 тисяч людей. Їм не вистачає продуктів харчування та питної води. І саме загарбники несуть повну відповідальність за окуповане та зруйноване місто", - зазначили в міськраді.

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