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Окупанти роздають "гумдопомогу" у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада. ФОТО

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Рашисти організували видачу "гумдопомоги" від Санкт-Петербургу. Отримати її можуть лише 300 жителів Маріуполя.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти повідомляють, що 300 маріупольців отримали гуманітарну допомогу від Санкт-Петербургу. Аж 300! Тобто, 0,25% наявного населення.

Нагадуємо рашистам, в Маріуполі зараз перебуває більше 120 тисяч людей. Їм не вистачає продуктів харчування та питної води. І саме загарбники несуть повну відповідальність за окуповане та зруйноване місто", - зазначили в міськраді.

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Окупанти роздають гумдопомогу у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада 01
Окупанти роздають гумдопомогу у Маріуполі, якої вистачить лише для 0,25% жителів, - міськрада 02

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Расхерачить город артой, авиацией, кораблями, а потом раздавать коробки говяжьих анусов под камеры. И все равно найдется жменя довольных таким положением дел.
  • Oleg Zaporogec
    Ватніки радісні
  • Valter Valter
    *****. Еще вчера рашисты писали на 500кг. авиабомбах пожелания Мариуполю, теперь милостыню подписывают теми же чернилами, а вата довольна. Мариуполь рашисты превратили в кладбище на котором теперь раздают конфеты
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