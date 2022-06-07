США планують конфіскувати 2 літаки Абрамовича вартістю понад 400 млн доларів, - Bloomberg. ФОТО

США отримали ордер на арешт двох літаків, які належать або контролюються російським мільярдером Романом Абрамовичем через ймовірне порушення санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg з посиланням на документи, оприлюднені офісом прокурора США Деміана Вільямса.

Суддя магістрату США Сара Л. Кейв у понеділок підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER. За даними США, вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів.

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Хоча Абрамовича немає в списку олігархів, проти яких США ввели санкції через війну в Україні, Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до Росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням Федерального бюро розслідувань, "Боїнг" перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream перебуває в Москві з того часу.

Арешт демонструє "зобов’язання використовувати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, запроваджених у відповідь на незаконну війну Росії в Україні", – йдеться у заяві Вільямса.

Зазначається, що американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після того, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася. За словами урядовців, переслідування літаків Абрамовича було можливим, оскільки санкції забороняють експорт, реекспорт або передачу всередині країни літаків американського виробництва без ліцензії.

"Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні", – сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол. "Захоплення їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію в її спробі завоювати суверенну націю".