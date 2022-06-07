Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

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"Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.

Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.