Новини Фото • Війна

Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 27433
За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.

Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 01
Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 02
Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 03
Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ 04

Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oleh Stavynoha
    Лайно треба викидати з оточення самого президента !!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СБУ-черговий респект...Таке лайно потрібно викидати з України запарєбрік...
  • Oleh Stavynoha
    Так вовік зільонський до 24 лютого був таким самим ... Чи ні ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини