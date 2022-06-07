Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав у директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за "гарантію" залишення на посаді.
"Його викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 120 тис. грн. Особу затримали у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.
Як зазначають в департаменті комунікацій Нацполіції Одеської області, депутат - голова однієї з постійних комісій облради - вимагав від директора лікарні 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяв не перешкоджати в діяльності підприємства та залишити його на посаді.
За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.