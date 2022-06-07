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Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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7 червня 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції викрили "на гарячому" депутата Одеської обласної ради – голову однієї з постійних комісій облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ. 

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав у директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за "гарантію" залишення на посаді.

"Його викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 120 тис. грн. Особу затримали у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря 01
Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря 02

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.

Як зазначають в департаменті комунікацій Нацполіції Одеської області, депутат - голова однієї з постійних комісій облради - вимагав від директора лікарні 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяв не перешкоджати в діяльності підприємства та залишити його на посаді. 

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За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • Arcam Alpha
    Невже ви думали, що війна змінює любов до грошей, та ще й у депутатів?
  • Hanka Panyanka
    какая прелесть, война войной, но если есть возможность заработать, кто ж откажется..., а другие пусть умирают на фронте, на то они и другие...
  • Виктор Ле
    Зе так і не призначив керівника САП. Щоб не пересох корупційний потік.
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