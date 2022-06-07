Новини Фото

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція. ФОТО

6 43224
У зв'язку з дедалі частішими зверненнями харків'ян про випадки продажу на ринках і в магазинах товарів, які мають ознаки приналежності до гуманітарних вантажів, поліція здійснила профілактичний рейд на території Центрального ринку міста. У результаті поліція встановила чотири факти порушень адміністративного законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Три випадки стосувалися продажу продукції, поставленої як гуманітарна допомога. Зокрема, 60-річний чоловік торгував консервами, а 54-річна жінка також продавала продукцію іноземного виробництва без сертифікатів. Усі товари не мали штрих-кодів, на них були відсутні написи українською мовою. Продавці не змогли пояснити правоохоронцям походження свого товару та не мали документів щодо їх придбання.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 01

Стосовно порушників поліцейські склали адміністративні протоколи за статтями 159 (порушення правил торгівлі на ринках), 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) та 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 02

Крім того, співробітники поліції викрили 34-річну жінку, яка продавала алкогольні напої без акцизних марок. За цим фактом також складено адміністративний протокол за статтею 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 03

У поліції обіцяють і надалі вживати необхідних заходів для виявлення і припинення фактів продажу населенню товарів гуманітарної допомоги, які люди мають отримувати безкоштовно.

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    До чого тут ці люди, що продавали гуманітарку, шукати потрібно тих, що надав її для продажу і куди вона направлялась.
  • Sergey Dolgopolov 790d04b4
    *****, они что совсем конченные. Какого хера если мы не будем меняться то и победа над сатаной будет отдаляться, мрази вы это ъоть понимаете? Ублюдки, не трогайте гуманитарку и всё остальное, шлюхи!
  • Микола Мазуренко
    Так вони відкупилися, чи їх взяли за сраку? Не ясно
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини