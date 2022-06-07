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На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ. ФОТО

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Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради 42-річного мешканця села Перемога Броварського району Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ 01

Встановлено, що обвинувачуваний на початку збройної агресії росії проти України, разом із іншими мешканцями села брав участь у створенні формування самооборони територіальної громади та володів інформацією про особовий склад, алгоритм дій і плани загону.

Коли ж ворожі війська захопили населений пункт, чоловік добровільно розпочав співпрацю з окупантами. Зрадник не тільки допомагав рашистам орієнтуватися на місцевості, а й виказав командира та інших односільчан, які входили до територіальної оборони. Патріотів за його вказівкою полонили й утримували під вартою, погрожуючи вбивством.

Щонайменше п'ятьох з них піддали тортурам. Зокрема, із зв’язаними за спиною руками та одягнутими на обличчя шапками ставили до стіни та стріляли під ноги, імітуючи розстріл товришів.

На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ 02

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України завершено. Зраднику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..шо с татаровцами-портновцами?.. чи "не на часі"?
  • Яр Холодний
    Чого він до цих пір живий? У Перемозі гаї навкруги села закінчилися? До лісу далеко - знаю, але для того, щоб повісить зрадника - і одного дерева вистачить Навіть горіха у дворі!
  • Right Right 2d264255
    Пам'ятаю як зебіли захоплювалися Портновим та хотіли разом з ним судити всіх порохоботів, Портнов ще з 19 року збирав дані всіх патріотів та зараз видав дані кацапам про всіх патріотів на окупованих територіях і багатьох із-за нього вбили
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