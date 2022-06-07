Ідентифіковано військовослужбовця 37-ї бригади ЗС РФ Дабаєва, причетного до вбивства цивільного, мародерства та імітації страти під час окупації на Київщині, - Венедіктова. ФОТО
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Надбіт Дабаєв заступник командира бойової машини – навідник-оператор 37-ї мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії.
Києво-Святошинська окружна прокуратура спільно з СБУ та Нацполом встановили, що цей 21-річний російський єфрейтор родом із Бурятії причетний одразу до 4 епізодів порушення законів і звичаїв війни під час окупації с. Гавронщина Бучанського району на Київщині. При цьому під час деяких звірств військовослужбовець країни-агресора не соромився представлятися потерпілим", - написала Венедіктова в фейсбуці.
Злочини окупанта Дабаєва:
Епізод 1 - Вбивство цивільного.
У березні 2022 року єфрейтор Дабаєв зупинив перехожого на вулиці в селі та направив на нього автомат. Російський військовослужбовець наказав беззбройному цивільному чоловікові лягти обличчям до землі і став з побоями випитувати, чи той не служить в ЗСУ або в інших військових формуваннях. Після цього він затягнув жертву до магазину, приставив до стіни та розстріляв. Потерпілий помер на місці від наскрізного поранення голови.
Епізод 2 - Імітація страти
Дабаєв у стані сильного алькогольного сп’яніння зайшов до будинку і зігнав всіх, хто там був до кухні, погрожуючи зброєю. Він довго допитував мешканців, тримаючи під прицілом і погрожував вбивством. Потім нелюд поставив всіх у шеренгу один за одним. Пояснив "мішеням", що не хоче витрачати на їх розстріл зайвих патронів. Після цього вистрілив у стелю і пішов, пообіцявши прийти наступного дня і таки розстріляти людей.
Епізоди 3-4 - Заволодіння автомобілями.
За день до знущання Дабаєв із підлеглим вже побували в дворі своїх жертв і викрали із погрозами зброєю звідти автомобіль "Таврія". Після окупації господар повернув своє авто з численними слідами користування загарбниками – пошкоджене і обписане літерами "V". Ще раніше Дабаєв зі співслужбовцем в іншому дворі цього села, наставивши на жінку пістолет, заволоділи її Volkswagen Jetta.