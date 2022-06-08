За добу 7 червня на Донеччині поранено 5 цивільних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію щодо поранених цивільних мешканців області 7 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Кириленко зазначив: "За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці.
Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".