ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай. ФОТО

Сєверодонецьк окупанти не контролюють. ЗСУ стримують ворожі наступи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуація на Луганщині повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська. Ворог знищує "місто на горі". Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік, а жінку було поранено - вона в лікарні у Чернівцях. Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато. Наші воїни успішно стримують штурм в Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Так само і в Комишувасі - ЗСУ стримують рашистів", - йдеться у повідомленні.

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Сергій Гайдай додав, що у Тошківці наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися біля Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.

За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

"Обстріли житлового масиву області з кожним днем тільки посилюються, орки гатять хаотично. Найбільші руйнації зафіксовано у Врубівці та Золотому - пошкоджено більше 25 будинків, вчора орки без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти. У Сєвєродрнецьку внаслідок рашистського обстрілу днями вигоріла будівля місцевої станції "швидкої допомоги", - додали у Луганській ОВА.

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