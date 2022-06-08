За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Про це звітують у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк. Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град". Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти: 31 житловий будинок, школа, дитячий садок, підприємство, адмінбудівля, гуртожиток, лінія електропередач тощо", - йдеться у повідомленні.

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