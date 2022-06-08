Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині. ФОТО

Працівники ДБР у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Донецької області виявили схований великий арсенал зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

За клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт на ці речові докази. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України. Зокрема було вилучено:

десятки гранатометних пострілів;

майже 180 реактивних протитанкових гранат різної модифікації;

сотні ручних гранат;

понад 56 тис. набоїв різного калібру та багато іншого.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.