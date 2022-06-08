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Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині. ФОТО

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Працівники ДБР у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Донецької області виявили схований великий арсенал зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 01

За клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт на ці речові докази. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України. Зокрема було вилучено:

  • десятки гранатометних пострілів;
  • майже 180 реактивних протитанкових гранат різної модифікації;
  • сотні ручних гранат;
  • понад 56 тис. набоїв різного калібру та багато іншого.

Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 02

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Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 03
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 04
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 05
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 06
Гранатомети, протитанкові гранати, 56 тисяч набоїв. ЗСУ передадуть арсенал зброї, виявлений ДБР на Донеччині 07

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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