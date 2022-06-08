Джонсона у Чернігові посвятили в козаки й нарекли Борисом Чуприною. ФОТО

Чернігівська козацька громада Катерининської церкви ухвалила рішення про посвячення у козаки прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Це наша шана та подяка цій видатній людині за те, що вона підтримувала Україну. Зверніть увагу, він в Інстаграмі підписується як Джонсонюк - це британське прізвище на український манер. Тож це не наша ідея, а він сам нам підказав, що треба робити", - розповів заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий.

Читайте: Британські консерватори проголосували за вотум довіри Джонсону - він залишається на посаді

Він також пояснив, чому для нового козака обрали саме таке прізвище.

"Чому Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. То саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", - каже Лісовий.

Також читайте: Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон

На пам’ять про посвячення у козаки київські майстри Дар’я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Бориса в образі "козака Мамая". Одна така картина залишиться в чернігівському музеї, іншу разом з грамотами відправлять до Лондона.

Це вже не перший випадок відзначення прем’єра Великої Британії на Чернігівщині. У кінці травня в Новгород-Сіверському запропонували перейменувати вулицю Рокоссовськогона честь Бориса Джонсона.