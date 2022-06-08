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Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

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Під обстрілами перебували місто Баштанка та села Калуга, Зелений Гай, Засілля і Мурахівка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків, стадіон та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляють на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Упродовж минулої доби обстрілів зазнали п'ять населених пунктів Миколаївщини – правоохоронці документують наслідки чергових ворожих атак Під обстрілами перебували місто Баштанка та села Калуга, Зелений Гай, Засілля і Мурахівка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків, стадіон та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та постраждалі", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Росіяни завдали ударів по 5 населених пунктах Миколаївщини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

За добу 7 червня усі підрозділи поліції Миколаївщини відреагували на 464 повідомлення від громадян. Більшість із них стосувались воєнних злочинів.

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