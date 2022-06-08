Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Збройні сили України вдячні народу та вищому військово-політичному керівництву Франції за допомогу і підтримку у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеї свободи, рівності, братерства та сестринства, які були і є в осерді міцного кам’яного підмурів’я Французької Республіки, завжди були одними із наріжних каменів для українських воїнів та воїнок, які протягом століть виборювали незалежну, суверенну Україну", - заявили у Генштабі.

ЗСУ висловили вдячність народу Франції, президенту Емманюелю Макрону, прем'єр-міністру Елізабет Борн, парламенту Франції, міністру оборони Себастьєну Лекорню, начальнику Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералу армії Тьєрі Бюркару, міністру закордонних та європейських справ Франції Катрін Колонні.

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Зазначається, що українські воїни-артилеристи добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR й ефективно нищать ворога.

CAESAR - це самохідна артилерійська установка нового покоління, дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.









