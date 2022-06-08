Захисники України нищать ворога із САУ Caesar, отриманих від Франції, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ідеї свободи, рівності, братерства та сестринства, які були і є в осерді міцного кам’яного підмурів’я Французької Республіки, завжди були одними із наріжних каменів для українських воїнів та воїнок, які протягом століть виборювали незалежну, суверенну Україну", - заявили у Генштабі.
ЗСУ висловили вдячність народу Франції, президенту Емманюелю Макрону, прем'єр-міністру Елізабет Борн, парламенту Франції, міністру оборони Себастьєну Лекорню, начальнику Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералу армії Тьєрі Бюркару, міністру закордонних та європейських справ Франції Катрін Колонні.
Зазначається, що українські воїни-артилеристи добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR й ефективно нищать ворога.
CAESAR - це самохідна артилерійська установка нового покоління, дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.