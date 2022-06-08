Затримано жительку Житомирщини, яка передавала ворогу розвіддані про українських військових, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала агентку військової розвідки РФ, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників у Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, затриманою є жителька одного із сіл Житомирщини. Співробітник підрозділу розвідки ЗС РФ "примітив" жінку у заборонених в Україні соцмережах. Там вона висловлювала агресивну проросійську позицію і поширювала антиукраїнський контент. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім Побєда.

Після початку вторгнення РФ у північні райони Житомирщини жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо способів збору і передачі необхідних їм даних. Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій.

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Зокрема, ворога цікавило:

місцезнаходження військових об’єктів та склади озброєння;

підрозділи ЗСУ, їх чисельність, види озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення, насамперед залізницею;

геолокаційні дані про місця тимчасового перебування українських військових та місцевої тероборони.

З власної ініціативи жінка передавала країні-агресору також дані про укриття чи підвальні приміщення будівель.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами з РФ. Затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

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Слідчі СБУ повідомили затриманій агентці російської спецслужби про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.