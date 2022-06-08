Новини Фото

Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу. ФОТО

10 15317
Нова пані посол України в Канаді Юлія Ковалів офіційно почала роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Вручила вірчі грамоти Генерал Губернатору Канади Її Високоповажності Мері Саймон. 

Це велика честь і відповідальність сьогодні представляти Україну на дипломатичному фронті.

Подякувала Її Високоповажності за підтримку України з перших днів російської агресії. Вражена увагою до нашої країни та заохоченням ділитися нашими викликами війни з Канадою та канадцями, активною готовністю допомагати нам в протистоянні російській агресії.

Була зворушена знаком уваги та солідарності Її Високоповажності - квітчаста хустинка кокум, орнамент якої перші українці привезли до Канади, є частиною культурної спадщини корінних народів Канади, а сьогодні ще й символом солідарності з Україною", - написала Юлія Ковалів.

Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу 01
Нова пані посол України в Канаді Ковалів почала роботу 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • germ germ
    Очередная послиха без дипломатического образования и опыта работы....((... Конца этим послихам не нет... Неужеле нет с опытом дипломатической роботы человека?... Прислали США женщину посла, с образованием, с огромным опытом дипломатической работы. Видим что США проявили к нам уважение и прислали к нам профи. Украина проявляет неуважение к ключевым странам назначая послицами не професионалов.(
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А можно как-то представлять для публики наших послов в ключевых для нас странах : чем известны, где работали, что сделали ?
  • Kolja Stambulskij
    та мабудь немає чого розповідати.....мабуть чергова сасна...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини