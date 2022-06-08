На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі. ФОТО

Досі в Києві металошукачі можна було побачити лише в аеропортах, а вхід на вокзал був вільний. Тепер пасажири, які входять на вокзал, мають проходити посилений огляд.