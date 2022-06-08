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На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі. ФОТО

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Досі в Києві металошукачі можна було побачити лише в аеропортах, а вхід на вокзал був вільний. Тепер пасажири, які входять на вокзал, мають проходити посилений огляд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Укрзалізниці.

Укрзалізниця повідомляє про посилення безпекових заходів на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Так, на вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі, які називають у розмовній мові "рамками", чотири рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори і мобільну рентгено-телевізійну установку.

На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі 01
На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили рамки-металошукачі 02

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    з вєласіпєдом тепер не пустять? як же тепер наш простий парєнь з наріда буде у відрядження їздити ?
  • Валадімір Щєлєнскій
    У пінгвіна крила не для того, щоб літати, а просто так, щоб були. У зебілів на кшталт Vasily G так само з мізками...
  • Vasily G
    олень, до чого тут велосипед?! рамка - це не заборона проносити металеві речі, рамка - це контроль ЯКІ саме речі з металу ти везеш у валізі, щоб бачити це і не копошитися в твоїй торбі. Чи ти ніколи літаком не літало?
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